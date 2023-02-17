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Политолог Корнилов назвал историю с зондами в США «мертвым котом» для отвлечения

Алексей Курильченко
15:46 17.02.2023
Появление в небе США загадочных объектов сразу после публикации расследования о терактах на «Северных потоках» - это известный политтехнологический прием, рассказал эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imago stock&people, Globallookpress
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Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил, что история с метеозондами, которые появились в небе над США, является отвлекающим маневром. По его словам, Вашингтон таким образом хочет скрыть от общества расследование Сеймура Херша о теракте на газопроводах «Северный поток». Политолог Владимир Корнилов прокомментировал «Звезде» слова Сноудена.

«Мы видим, как США пришли в замешательство после появления истории Сеймура Херша. Мы видим, как прилагаются огромные усилия, чтобы эту историю "держать в узде". Мейнстримные СМИ в США и Европе устроили полную информационную блокаду этому расследованию», - рассказал эксперт.

По словам Корнилова, история с зондами - это пример известного приема, который главный политтехнолог бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона назвал «Брось мертвого кота на стол».

«Когда вдруг за столом заговорили о чем-то, что тебе не нравится, возьми мертвого кота, брось посреди обеденного стола, и все будут его обсуждать. Ну вот, решили, что НЛО очень приличная тема для того, чтобы отвлечь от действительно сенсационной истории, которая показывает государственный терроризм США», - рассказал политолог.

Напомним, Херш обнародовал на своем сайте журналистское расследование о причастности военных США и Норвегии к организации и проведению подрыва «Северных потоков». По его словам, бомбу под трубы заложили американские водолазы, а взрыв произвели норвежцы. Позже журналист анонсировал раскрытие новых подробностей диверсии.

В это же время в небе над США начали появляться неопознанные летающие объекты. Пентагон сообщил о поражении четырех таких объектов. Один из них якобы является разведывательным аэростатом Китая.

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