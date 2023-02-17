В Минобороны России рассказали о наступательных действиях на Донецком направлении

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что на Донецком направлении было уничтожено до 200 украинских боевиков.

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Российское оборонное ведомство прокомментировало ход наступательных действий ВС РФ на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии “Южной” группировки войск за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20», - сказал он.

В районе Авдеевки уничтожен cклад боеприпасов украинской бригады морской пехоты, добавил представитель российского оборонного ведомства.

Конашенков описал ситуацию на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Там, по его словам, наносилось огневое поражение противнику в районах Угледара, Ольговского, Магдалиновки. Суточные потери вооруженных формирований Украины в живой силе превысили 70 человек. В данном районе уничтожено несколько единиц украинской военной техники, включая БМП, РСЗО «Ураган», две 152-мм буксируемые гаубицы Д-20 и 155-мм буксируемую гаубицу М777 американского производства. Как утверждает Конашенков, в районе Угледара уничтожен cклад боеприпасов украинской мехбригады.

На Херсонском направлении украинские боевики также понесли потери в личном составе и военной технике. Уничтожено до 35 украинских боевиков. Противник недосчитался двух 152-мм самоходных гаубиц «Акация» и установки американской РСЗО HIMARS. В районе Херсона и Высшетарасовки поражены два склада с боеприпасами бригад теробороны.

На Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике неприятеля в нескольких населенных пунктах Харьковской области и в ЛНР. За сутки украинская сторона потеряла до 80 своих боевиков. На Краснолиманском направлении потери противника в личном составе - около 90 человек. Уничтожены украинская БМП, две боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град» и две самоходки «Акация».

В новой сводке о проведении специальной военной операции говорится, что российские удары 16 февраля нарушили снабжение противника топливом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов