Жительница Запорожской области Светлана показала разрушения своего дома от украинского обстрела

В Запорожской области люди настолько напуганы обстрелами, что боятся даже на несколько лишних минут выйти из подвалов. Корреспондент Виктория Косогляденко узнала, как живут местные жители.

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Раньше под звуки школьного звонка дети бежали на перемену. Теперь для учеников это тревожный сигнал. Даже первоклашки усвоили, что если звенит дольше пяти секунд, всем классом надо бежать в подвал.

В подвалах местные жители ночуют, если нет своего, то идут к соседям. Иначе здесь просто не выжить, спрятаться негде. Сигналы воздушной тревоги дают каждый день. На берегу Каховского водохранилища, в Васильевке и Верхней Кринице Запорожской области - самый неспокойный участок. Целых домов в поселках совсем не осталось.

Здесь остаются старики, те кому некуда ехать, те кто не хочет покидать родные места. Но каждый их день - это страх, слезы. И снова жители вынуждены прятаться в подвале. Их жизнь проходит на руинах, без света и тепла.

«Мы были дома, вообще была тишина. Откуда, что, как оно появилось, мы не знаем. Младший ребенок у меня был здесь. Сидела дочка, рисовала на полу, ей десять лет. Старшая дочка была беременная, две недели до родов оставалось, она была в той комнате. В секунду дела все потухло, я не знаю, как ребенка осколками не побило, вы видите, все в осколках», - показала свой дом жительница Запорожской области Светлана Бойко.

Но самое большое опасение местных жителей, что удар придется по Днепрогэс. Тогда их дома затопит и смоет с лица земли. В местной церкви каждый день молятся, чтобы этого не случилось. Храм тоже обстреливали. Один снаряд не долетел, другой упал дальше. Впрочем, службы здесь все равно идут, а значит вера в лучшее остается.

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