Жительница Запорожской области Светлана показала разрушения своего дома от украинского обстрела
Раньше под звуки школьного звонка дети бежали на перемену. Теперь для учеников это тревожный сигнал. Даже первоклашки усвоили, что если звенит дольше пяти секунд, всем классом надо бежать в подвал.
В подвалах местные жители ночуют, если нет своего, то идут к соседям. Иначе здесь просто не выжить, спрятаться негде. Сигналы воздушной тревоги дают каждый день. На берегу Каховского водохранилища, в Васильевке и Верхней Кринице Запорожской области - самый неспокойный участок. Целых домов в поселках совсем не осталось.
Здесь остаются старики, те кому некуда ехать, те кто не хочет покидать родные места. Но каждый их день - это страх, слезы. И снова жители вынуждены прятаться в подвале. Их жизнь проходит на руинах, без света и тепла.
«Мы были дома, вообще была тишина. Откуда, что, как оно появилось, мы не знаем. Младший ребенок у меня был здесь. Сидела дочка, рисовала на полу, ей десять лет. Старшая дочка была беременная, две недели до родов оставалось, она была в той комнате. В секунду дела все потухло, я не знаю, как ребенка осколками не побило, вы видите, все в осколках», - показала свой дом жительница Запорожской области Светлана Бойко.
Но самое большое опасение местных жителей, что удар придется по Днепрогэс. Тогда их дома затопит и смоет с лица земли. В местной церкви каждый день молятся, чтобы этого не случилось. Храм тоже обстреливали. Один снаряд не долетел, другой упал дальше. Впрочем, службы здесь все равно идут, а значит вера в лучшее остается.
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