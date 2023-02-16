Украинские боевики выпустили четыре ракеты «Himars» по Енакиево

Под обстрелом оказалась самая современная школа города. Выбиты стекла, разрушены потолки и повреждены стены. Сильнее всего пострадал спортивный зал.

© Фото: RomanHramenkov, Telegram

Сегодня ночью город Енакиево Горловского района Донецкой области оказался под обстрелом украинских боевиков из РСЗО «Himars». Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01:45 - н.п. Константиновка – н.п. Енакиево: выпущено 4 ракеты из РСЗО "Himars"», - следует из сообщения в Telegram-канале.

Через два часа после обстрела мэр города Роман Храменков опубликовал у себя в Telegram-канале фото пострадавшего «Лицея информационных технологий», являющегося самой современной школой в городе. На фотографиях видно, что разбиты стекла, испорчены осколками стены и потолки, спортзал завален обломками.

Лицей построили во время правления Януковича, как подарок родному городу, в 2012 году. На месте работают спецслужбы.

Ранее житель Иловайска в Донецкой области Сергей рассказал, как его семье пришлось выскочить из дома в чем были из-за обстрела украинских боевиков.