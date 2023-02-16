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Подводный спецназ провел тренировку по отражению атаки «диверсантов» в Заполярье

Елена Сивонен
08:23 16.02.2023
Морской отряд Росгвардии проводит тренировки постоянно, ведь на контроле находится слишком важный объект - атомные ледоколы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Группа условных диверсантов подходит к стратегически важному объекту - Атомфлоту. В его акватории базируется атомный ледокольный флот. Росгвардейцы сразу же получают сигнал и, действуя по тревоге, незамедлительно, приступают к спецоперации.

Патрульные катера набирают скорость в 30 узлов, что составляет почти 55 километров в час. Сразу давая понять, режимный объект, границы которого проходят и по водной глади залива, - под неусыпной охраной. Меньше минуты хватает росгвардейцам, чтобы окружить диверсантов и обезвредить их. И это лучшее время проведения операции, хотя и условной. Результат, достичь которого как раз и позволяют такие учения.

«Основной упор направлен на организацию взаимодействия, связи и тактических действий боевых единиц, которые непосредственно участвуют в задержании. Ну и плюс внезапность», - сказал заместитель командира дивизиона катеров Морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии Арсений Синяков.

Тренируется морской отряд постоянно, ведь на контроле находится слишком важный объект - атомные ледоколы. Росгвардейцы обеспечивают им безопасную стоянку и постоянно мониторят акваторию вокруг.

Работают росгвардейцы не только на воде, но и под водой. И там происходит все также динамично и очень стремительно. Хотя условия для работы далеко не самые комфортные. Температура воды в Кольском заливе не превышает два-четыре градуса.

Этих ребят не зря называют подводным спецназом. Вооруженные, как говорится, до зубов, - в их арсенале специальное стрелковое оружие, подводные автоматы и пистолеты, они и на глубине способны дать бой врагу.

Сегодня подводные бойцы ликвидируют условно «вражеских» водолазов. Их ловят, что называется, с поличным и, в буквальном смысле, - за руку, когда те крепят взрывное устройство на корпус судна. Действуя незаметно, без шума, морской отряд обозначает свое присутствие в последний, самый решающий момент. У диверсантов нет шансов. Причем не только сегодня, уверяют в Росгвардии. Эта, казалось бы, невидимая стража каждый день и каждую минуту на чеку.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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