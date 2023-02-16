Гаубицы Д-20 потопили вражеский катер с диверсантами на борту в зоне СВО

Для уничтожения цели потребовалось выпустить три осколочно-фугасных снаряда по противнику.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Артиллерийские подразделения Южного военного округа уничтожили украинский катер с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) на борту. Катер подходил к левому берегу реки Днепр в Херсонской области.

Левый берег Днепра охраняется российскими мотострелками и десантниками с целью не допустить высадки ДРГ в этом районе.

Расчеты гаубиц Д-20 получили от разведчиков данные и мгновенно отреагировали. Они отправили сразу три осколочно-фугасных снаряда и потопили вражеский катер с десантом на борту.

Огонь корректируется с помощью беспилотников, данные с них передают артиллеристам, и тогда уже они бьют по цели. Работа ведется постоянно и в любую погоду, ведь артиллерия всегда должна быть готова ударить по противнику.

Ранее сотрудники службы горюче-смазочных материалов помешали боевикам окружить танковое подразделение.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов