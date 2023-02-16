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Гришковец заявил, что русские найдут способ читать книги, а не их пересказ

Ирина Елагина
21:03 16.02.2023
Евгений Гришковец назвал глупостью запрет на издание в России современной иностранной литературы.
© Видео: ТК "Звезда" © Фото: ТК "Звезда"
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Известный российский писатель Евгений Гришковец с иронией отреагировал на идею российских издательств по выпуску пересказов книг зарубежных авторов, чтобы обойти запрет на выпуск мировых бестселлеров в России. По-мнению писателя, издание так называемых «саммари» - это нарушение авторских прав.

«Дело удивительное для меня, термин такой не слышал. Конечно, это нарушение авторских прав. Хотя если речь идет о таком литературном шедевре как биография принца Гарри, в России ее перескажут даже еще интереснее и остроумнее», - отметил Гришковец.

Он считает ситуацию с запретом выпуска в России современной иностранной литературы «очень странным делом» и глупостью.

«Закрывать от мировой литературы и культуры мы не собираемся. У нас же голь на выдумки хитра. Я помню времена самиздата. Самиздат в интернете - совсем легкое дело, главное чтобы переводчики были хорошие. Когда русскому человек говорят нельзя или что-нибудь не дают, он пытается это раздобыть. Если будут запрещать, наш человек с бОльшим восторгом это раздобудет и прочитает. Может, больше начнут изучать иностранные языки», - заключил Гришковец.

Напомним, что один из крупнейших игроков на книжном рынке России «Эксмо-АСТ» анонсировал выход в формате саммари мемуары принца Гарри «Spare» («Запасной») с пересказом основных тезисов издания.

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