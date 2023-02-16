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Колокольцев уволил сотрудников за необоснованный отказ в убежище латвийскому блогеру

Ирина Елагина
17:32 16.02.2023
Служебная проверка показала, что формализм помешал сотрудникам управления по вопросам миграции столичного Главка помочь бежавшему из Латвии писателю.
Колокольцев уволил сотрудников за необоснованный отказ в убежище латвийскому блогеру
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
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По распоряжению главы МВД России Владимира Колокольцева лишились должностей два сотрудника управления по вопросам миграции столичного Главка. Причиной отставки стал незаконный отказ в предоставлении временного убежища известному блогеру Сергею Васильеву, которому пришлось бежать из родной Латвии из-за гонений за поддержку Донбасса.

«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве полковника полиции Игоря Дудника и начальника отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве полковника полиции Татьяны Дмитриевой», - сообщила Ирина Волк.

Причиной увольнения, как уточнили в МВД, стал «формальный подход к рассмотрению заявлений граждан».

Служебная проверка показала, что русскоязычный латвийский блогер Сергей Васильев остро нуждался в убежище на территории России.

Публицист эмигрировал из Латвии из-за угрозы уголовного преследования в связи с его активной гражданской позицией: блогер занимался гуманитарной и волонтерской деятельностью в поддержку жителей Донбасса, что не нравилось официальным лицам в Латвии. Правоохранительные органы прибалтийской республики расценили сбор гуманитарной помощи как пособничество терроризму, за что по местным законам предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы. Поэтому Васильев в поисках защиты приехал в Россию и обратился в столичное УВМ ГУ МВД России с заявлением о предоставлении временного убежища в России.

«Проверка показала, что заявление Сергея Васильева было рассмотрено уполномоченными должностными лицами поверхностно и без учета всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории государства постоянного проживания», - подчеркнула Ирина Волк.

Из-за формального отношения к заявителю «было вынесено необоснованное решение об отказе в предоставлении временного убежища».

По итогам проверки ранее принятое решение по заявлению Васильева аннулировано, и в ближайшее время МВД готово выдать блогеру документы о предоставления временного убежища в России.

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