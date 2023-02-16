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Львова-Белова рассказала Путину об усыновлении ребенка из Донбасса

Алексей Курильченко
15:28 16.02.2023
Также омбудсмен рассказала о запуске интеграционных смен для детей из новых регионов РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что усыновила 15-летнего ребенка из Мариуполя. В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения интересов детей и оказания им помощи.

«Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка из Донбасса. Сложно, но друг друга точно любим. Я думаю, что со всем справимся, правда?» - сказала детский омбудсмен.

Также Львова-Белова рассказала президенту о запуске интеграционных смен для детей из новых регионов РФ. По ее словам, дети из Мариуполя очень хотят увидеть, что изменится с приходом России.

Львова-Белова назвала отличным подарком решение Путина об упрощенном предоставлении гражданства детям-сиротам из ДНР, ЛНР и Украины. Документ позволяет опекунам, попечителям и преподавателям обращаться с заявлением о гражданстве РФ для таких детей.

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