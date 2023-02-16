МИД Китая раскритиковал Запад за молчание о расследовании Херша по «Северным потокам»

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Западные СМИ умалчивают о расследовании Сеймура Херша о взрывах на нитках российских газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2», несмотря на возгласы о беспристрастности и поддержке свободы слова. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван Вэньбин.

«После того как был опубликован отчет о новом подробном расследовании американского журналиста Сеймура Херша, западные СМИ, которые всегда пропагандировали свободу, профессионализм и беспристрастность, впали в коллективную афазию (расстройство речи. - Прим. ред.)», - заявил министр в ходе брифинга.

Глава китайской дипломатии отметил, что теракт негативно повлиял на мировой энергетический рынок, и призвал провести объективное и беспристрастное расследование данного инцидента, чтобы установить его виновников.

Напомним, о диверсии на экспортных трубопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» стало известно 26 сентября 2022 года. Взрыв произошел под водой в акваториях, принадлежащих Дании и Швеции.

В феврале этого года Сеймур Херш предоставил результаты расследования теракта. По данным журналиста, взрывчатку заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО, а через три месяца ее активировали норвежцы.