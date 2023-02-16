Армия Армия Армия

Майор Репкин при обороне колонны уничтожил минометный расчет и националистов

00:00 16.02.2023
Капитан Каркусов недопустил прорыва вражеских диверсантов к позициям российских подразделений во время их заправки горючим. Майор Репкин оперативно организовал оборону доставлявшей снабжение тыловой колонны, вступив в бой с противником, по итогам которого уничтожены минометный расчет и его живая сила.
Майор Репкин при обороне колонны уничтожил минометный расчет и националистов
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах и героизме российских военнослужащих в ходе проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Капитан Эрик Каркусов, начальник службы горючего мотострелкового полка

В задачи капитана Эрика Каркусова в зоне СВО входило снабжение наступающих российских подразделений горючим. Он неоднократно работал в расположенных в непосредственной близости к территориям нахождения противника для бесперебойного обеспечения основных сил полка ГСМ. Капитан Каркусов лично доставлял материальные средства личному составу на линию соприкосновения с силами националистов.

Вражеская ДРГ предприняла попытку атаковать позиции подразделений батальонной тактической группы во время их заправки горючим. Мгновенно оценив обстановку, капитан  организовал оборону района заправки.

Он умело руководил подчиненными, благодаря которым действия наступавших украинских националистов были скованы, а технику удалось вывезти в безопасный район. В результате диверсанты отступили, понеся потери.

Мужество и смелость капитана Эрика Каркусова позволили избежать потерь среди личного состава и не допустить уничтожение техники.

© Минобороны России

Майор Артемий Репкин, начальник службы ГСМ бригады

Майор Артемий Репкин руководил тыловой колонной, доставлявшей снабжение российским подразделениям в районы, близко расположенные от линии боевого соприкосновения.

На маршруте на колонну напали украинские националисты в попытке сорвать бесперебойного снабжения наших войск. Майор Репкин смог оперативно организовать оборону колонны, вступив в бой с противником. В итоге группа Артемия Репкина уничтожила минометный расчет и живую силу националистов, несмотря на неравные силы.

Обеспечить безопасное продвижение российских войск и сохранить колонну и материальные средства, а также прибыть в назначенные районы без потерь удалось благодаря мужеству и решительности майора Артемия Репкина.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:27 В стране и мире
Видео
Дипломат Гаврилов назвал основных выгодоприобретателей от военных поставок Киеву
19:22 В стране и мире
Видео
Научный директор РВИО Мягков раскрыл, чем занималась дивизия нацистов «Эдельвейс» в годы ВОВ
19:31 В стране и мире
Видео
Генсек ООН нарисовал мрачную картину скорого Апокалипсиса
18:11 В стране и мире
Умер отец Александра Овечкина
16:22 В стране и мире
Власти Эстонии депортировали организатора «Бессмертного полка» Сергея Чаулина
Популярное
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Видео
Потоки лавы выплескиваются из вулкана Килауэа на Гавайях
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Посольство США призвало американцев покинуть Россию
Актер Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству о замене наказания на принудительные работы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.