Майор Репкин при обороне колонны уничтожил минометный расчет и националистов
Капитан Каркусов недопустил прорыва вражеских диверсантов к позициям российских подразделений во время их заправки горючим. Майор Репкин оперативно организовал оборону доставлявшей снабжение тыловой колонны, вступив в бой с противником, по итогам которого уничтожены минометный расчет и его живая сила.
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах и героизме российских военнослужащих в ходе проведения специальной военной операции.