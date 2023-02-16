Майор Репкин при обороне колонны уничтожил минометный расчет и националистов

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Капитан Эрик Каркусов, начальник службы горючего мотострелкового полка

В задачи капитана Эрика Каркусова в зоне СВО входило снабжение наступающих российских подразделений горючим. Он неоднократно работал в расположенных в непосредственной близости к территориям нахождения противника для бесперебойного обеспечения основных сил полка ГСМ. Капитан Каркусов лично доставлял материальные средства личному составу на линию соприкосновения с силами националистов.

Вражеская ДРГ предприняла попытку атаковать позиции подразделений батальонной тактической группы во время их заправки горючим. Мгновенно оценив обстановку, капитан организовал оборону района заправки.

Он умело руководил подчиненными, благодаря которым действия наступавших украинских националистов были скованы, а технику удалось вывезти в безопасный район. В результате диверсанты отступили, понеся потери.

Мужество и смелость капитана Эрика Каркусова позволили избежать потерь среди личного состава и не допустить уничтожение техники.