В «Острове фортов» открыли первый фестиваль ледовых скульптур «КроншЛед»

Материал для возведения скульптур везли с самого Урала, и таяние даже в оттепель ему не грозит.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Искренний восторг на лицах - главное подтверждение того, что фестиваль ледовых скульптур «КроншЛед» удался. Где еще можно увидеть Петра 1-го - основателя Кронштадта и Петербурга - что создан словно из хрусталя.

«Там Петр I, и она такая красивая, прям точь-в-точь! - ты когда-нибудь видела такое раньше? - нет, это просто чудо какое-то!», - поделилась посетительница Катя.

Фестиваль открылся прямо на берегу финского залива - на территории музейно-исторического парка «Остров Фортов».

В шатре выставлены 15 ледовых скульптур. Естественно, чтобы они не растаяли, здесь сохраняется постоянная температура - примерно 10 градусов. А на создание всех работ ушло больше 200 тонн чистейшего речного льда.

Весь лед для скульптур привезли в Кронштадт издалека - с Урала, поскольку местный просто не годится.

«Лед должен быть достаточно толстый, равномерно замерзать - у нас не было таких температур - и потом такие объемы!», - рассказал скульптор Артем Карамышев.

Над фигурами работали лучшие скульпторы со всей страны. Братья Кокорины из Екатеринбурга эту работу с водолазом и первым российским пароходом «Елизавета» создавали две недели.

«Самое сложное - это маленькие детали. Допустим, трубка у водолаза дыхательная - она сделана из целого блока, блок весит кг 70, а в итоге трубка получилась кг на 1,5», - рассказал скульптор Андрей Кокорин.

Экспозиция посвящена 320-летию Петербурга и Балтийского флота, поэтому работы связаны с конкретными историческими сюжетами и прославленными кораблями.

Здесь рядом сразу две легенды российского флота. Это крейсер «Аврора» рядом с аркой главного штаба, а рядом - первая советская атомная подводная лодка К-3, которая смогла первой всплыть среди льдов северного полюса.

Фестиваль «КроншЛед» планируют сделать ежегодным, посещение его бесплатно для всех. Экспозиция будет открыта всего две недели, все-таки лед - материал выразительный, но недолговечный.