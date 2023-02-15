ВОЗ не стала отменять статус глобальной пандемии оспы обезьян

Случаи заражения оспой обезьян сейчас фиксируются более чем в 30 странах мира.

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Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации, связанной с оспой обезьян, считает вспышку этого заболевания «глобальной пандемией». Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об опасности распространения оспы обезьян на брифинге.

«Комитет сообщил мне, что, по его мнению, оспа обезьяны остается глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения PHEIC, и я принял этот совет», - процитировало РИА Новости главу ВОЗ.

Гебрейесус проинформировал журналистов, что сейчас случаи оспы обезьян фиксируются более чем в 30 странах. И есть опасение в недостоверности статистических данных из-за проблем с диагностикой. Особую озабоченность ВОЗ вызывает санитарно-эпидемиологическая обстановка в странах с подтвержденными случаями передаче оспы от животных человеку».

Напомним, что оспа обезьян считается редкой вирусной инфекцией, опасной для человека. Она проявляется в характерной сыпи - оспинах на фоне лихорадочного состояния.