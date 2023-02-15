Научный директор РВИО Мягков раскрыл, чем занималась дивизия нацистов «Эдельвейс» в годы ВОВ

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Российский историк и научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в беседе со «Звездой» рассказал, чем занималась нацистская дивизия «Эдельвейс» в годы Великой Отечественной войны, аналогичное название которой присвоил президент Украины Владимир Зеленский одной из бригад украинских войск.

«Решение Зеленского присвоить имя "Эдельвейс" штурмовой бригаде выводит нас на историю ВОВ и Второй мировой войны. Тогда первая горно-пехотная дивизия вермахта также носила прозвище "Эдельвейс",она была сформирована в 1939 году и участвовала в захвате Польши, Франции и других европейских стран. И когда гитлеровцы вторглись в СССР, она шла по Украине. Потом Кавказ, захватила ряд перевалов, и военнослужащие "Эдельвейса" были очень рады, что водрузили фашистскую свастику на Эльбрус», - рассказывает историк.

Как рассказывает эксперт, в 1943 году после переброски нацистской дивизии в Грецию, «Эдельвейс» выполнял карательную функцию европейских стран. По словам историка, в одной из греческих деревень военнослужащими нацистской дивизии были уничтожены 317 женщин, детей и стариков.

«Был такой случай, когда в Греции уже после капитуляции Италии, была пленена итальянская дивизия более 5 тысячи человек. "Эдельвейс" вырезали в прямом смысле слова эти итальянцев, а кого не дорезали - заставляли сбрасывать тела в море», - рассказал Михаил Мягков.

Также научный директор Российского военно-исторического общества рассказал, чем занималась бригада вермахта «Эдельвейс» на территории Украины во время Второй мировой войны. По словам историка, деяния этой нацисткой дивизии являются именно холокостом.

«Эта дивизия не просто выполняла приказ, она занималась преступными деяниями на территории СССР и Украины. Уничтожение евреев, мирных жителей, детей, женщин ,стариков - вот чем занималась эта дивизия», - объяснил Мягков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде украинских войск нацистское название «Эдельвейс». Аналогичное название имела 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.