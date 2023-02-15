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Умер отец Александра Овечкина

Игнат Далакян
18:11 15.02.2023
Спортсмен в своей соцсети попросил не беспокоить его семью в такое тяжелое время.
Умер отец Александра Овечкина
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Легенда NHL Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца. Об этом российский хоккеист написал в своей социальной сети.

Спортсмен поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и попросил не беспокоить его семью в тяжелое время.

«Прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», - написал Александр Овечкин в запрещенной на территории РФ соцсети Instagram*.

Отец известного хоккеиста еще 10 января был госпитализирован с обострением расслаивающей аневризмы. Врачи обнаружили у 71-летнего отца российского спортсмена злокачественное новообразование. Александр Овечкин из-за проблем со здоровьем у своего отца покинул расположение «Вашингтон Кэпиталз» и вернулся в Москву.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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