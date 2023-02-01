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В Минобороны России раскрыли попытку «ментального блицкрига» Запада

Ирина Елагина
04:49 01.02.2023
Советник министра обороны рассказал о просчетах Запада при попытке устроить в России молниеносную войну в экономической и ментальной сферах.
В Минобороны России раскрыли попытку «ментального блицкрига» Запада
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Россия столкнулась с попыткой Запада провести блицкриг ментальной войны в феврале-марте 2022 года. Советник министра обороны Андрей Ильницкий рассказал, почему затея Запада с молниеносной войной в экономической и ментальной сферах провалилась. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на журнал «Арсенал Отечества».

«Если для вооруженного блицкрига необходимо от 40 до 100 дней, то для блицкрига ментальной войны понадобится минимум один-два года, чтобы добиться предательства элит страны, и до 15 лет, чтобы сформировать у населения новую идентичность», - отметил Ильницкий.

По мнению советника, «первый акт борьбы не принес Западу успеха, но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для "пятой колонны"».

Как рассказал Ильницкий, главная задача блицкрига ментальной войны - парализовать волю противника через воздействие на его элиту и СМИ, чтобы впоследствии с их помощью разрушить государственные институты, подорвать авторитет армии и силовых структур.

Ильницкий отметил, что оценку последствий попытки Запада устроить ментальный блицкриг можно будет дать через полтора года.

«О полной неудаче Запада можно будет судить лишь к середине 2024 года, когда к элитам и населению России окончательно придет понимание невозможности договориться с Западом и вернуть все "как было"», - добавил Ильницкий.

В Министерстве обороны подчеркнули, что попытка устроить в России ментальный блицкриг сопровождалась серией ошибок Запада. В том числе нелогичность действий. Запад раскрыл истинные цели ментального блицкрига, не провел необходимой предварительной подготовки, не создав красивой, но лживой альтернативы, что не вписывается в правила ментального блицкрига.

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