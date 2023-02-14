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Командир экипажа Ми-35 рассказал, как уничтожил танк и живую силу противника за один вылет

Анатолий Бородкин
Анастасия Бобылева
05:00 14.02.2023
Командир экипажа вертолета Ми-8 совершил более 300 боевых вылетов, и каждый из них был уникальным. Он рассказал, как проходило его недавнее ночное дежурство.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В зоне проведения СВО работают вертолеты Ка-52, Ми-35 и Ми-28. «Звезда» публикует кадры их боевой работы.

График у летчиков ударных вертолетов плотный: по несколько дневных или ночных вылетов за смену. При такой интенсивной работе машины находятся на аэродромах только для дозаправки и пополнения боезапаса. А экипажи - для получения новых задач.

Виктор - командир экипажа ударного Ми-35. В спецоперации он участвует с февраля прошлого года. За это время Виктор совершил более 300 боевых вылетов, но эта цифра приблизительная.

Он сбился со счета после первой сотни. Выделить один из целой череды невозможно. Все вылеты разные, сложные, интересные и опасные. Виктор рассказал подробности недавнего ночного дежурства.

«Засветился в тепловизоре танк. Поразили одной ракетой. Далее отработали неуправляемыми по живой силе», - поделился он.

Экипаж Виктора готовится к взлету. На сей раз группа смешанная. Работа в смешанных группах - распространенная тактика наших летчиков. Каждая машина играет здесь свою роль: одни наносят удар, другие прикрывают.

Бойцы говорят, что могут сохранять тишину в эфире на протяжении всего полета. Экипажи сработались настолько, что понимают друг друга без слов. На уровне интуиции.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Анатолия Бородкина.

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