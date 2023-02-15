Младший сержант Фомин ликвидировал вражеский самолет с боекомплектом ударом из ПЗРК

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Ефрейтор Андрей Бурнашов

В составе мотострелкового взвода ефрейтор Андрей Бурнашов выполнял задачу по обороне взводного опорного пункта, находившегося на господствующей высоте. Противник предпринял попытку контратаки, намереваясь вернуть утраченные ранее позиции. Он начал артподготовку, затем выдвинувшись в сторону взводного опорного пункта российских войск.

Ефрейтор Бурнашов вел огонь из штатного оружия по наступавшему противнику, при этом находясь под постоянным огневым воздействием его артиллерии и танков. В итоге он уничтожил водителя пикапа, перевозившего группу националистов. В результате весь личный состав, находившийся в пикапе, оказался на открытой местности и был уничтожен.

Вместе с тем, Андрей из ручного гранатомета вывел из строя одну бронемашину украинских националистов. Ефрейтор Андрей Бурнашов смог выявить и уничтожить передовую группу противника, который по итогам боя, понеся потери, отступил.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.