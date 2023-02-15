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Младший сержант Фомин ликвидировал вражеский самолет с боекомплектом ударом из ПЗРК

00:00 15.02.2023
Младший сержант, контролируя воздушное пространство, уничтожил из ПЗРК вражеский самолет с боекомплектом. Ефрейтор также смог вывести из строя бронемашину противника ударом из ручного гранатомета.
Младший сержант Фомин ликвидировал вражеский самолет с боекомплектом ударом из ПЗРК
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах и героизме российских военнослужащих в ходе проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Младший сержант Алексей Фомин

Младший сержант Алексей Фомин занимался прикрытием российских мотострелковых, танковых, парашютно-десантных подразделений от ударов противника с воздуха.

На передней линии обороны из оборудованной замаскированной позиции Алексей вел наблюдение за воздушным пространством в заданном секторе. Ему удалось обнаружить приближение вражеского самолета.

Оценив ситуацию, младший сержант Фомин произвел прицеливание и пуск ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса. Выпущенная ракета попала в самолет. Он загорелся, начал снижаться и упал в лесополосе.

Профессионализм младшего сержанта Алексея Фомина позволил сбить вражеский самолет с боекомплектом, который направлялся в район расположения российских подразделений.

© Минобороны России

Ефрейтор Андрей Бурнашов

В составе мотострелкового взвода ефрейтор Андрей Бурнашов выполнял задачу по обороне взводного опорного пункта, находившегося на господствующей высоте. Противник предпринял попытку контратаки, намереваясь вернуть утраченные ранее позиции. Он начал артподготовку, затем выдвинувшись в сторону взводного опорного пункта российских войск.

Ефрейтор Бурнашов вел огонь из штатного оружия по наступавшему противнику, при этом находясь под постоянным огневым воздействием его артиллерии и танков. В итоге он уничтожил водителя пикапа, перевозившего группу националистов. В результате весь личный состав, находившийся в пикапе, оказался на открытой местности и был уничтожен.

Вместе с тем, Андрей из ручного гранатомета вывел из строя одну бронемашину украинских националистов. Ефрейтор Андрей Бурнашов смог выявить и уничтожить передовую группу противника, который по итогам боя, понеся потери, отступил.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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