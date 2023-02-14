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В Новосибирске разработали накидки-невидимки для российских военнослужащих в зоне СВО

21:15 14.02.2023
Наши бойцы уже апробировали экспериментальную новинку, которая позволяет оставаться незамеченным для вражеских тепловизоров.
© Видео: ТК "Звезда" © Фото: ТК "Звезда"
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Накидки, которые делают человека невидимым для тепловизоров - такую экипировку начали производить в Новосибирске для бойцов, выполняет боевые задачи в районах проведения специальной военной операции. Причем это не коммерческий проект - плащи-невидимки делают не для продажи. Надежда Котормус на себе проверила маскировочный эффект новинки.

Настоящие плащи-невидимки создали сибирские изобретатели. И дело не в привычном камуфляже. Термоизолирующий материал внутри накидки делает человека неразличимым для тепловизора.Тут же приступаем к тесту заявленных свойств.

За такой завесой человек для прибора становится невидимым. И это еще проверку проводим днем. Такие же опыты провели и военные, да и сама идея создания принадлежит именно им.

«У военных было понимание, что им необходимо в первую очередь и что они не могут достать в обычном магазине. Соответственно, у них уже была готовая идея, нам ее оставалось только доработать, как закрепить так, чтобы ничего не развалилось, как ее сделать многофункциональной, как скомбинировать материал так, чтобы он был долгосрочный, а не на полчаса», - рассказал генеральный директор швейной фабрики Юрий Рубцов.

Производство спортивной экипировки на предприятии отошло на второй план. На первом - добровольная помощь фронту. Спрос на эти чудо-накидки огромный, но они не продаются.

«Это вторая тысяча накидок идет, у нас сейчас по большому счету возможность ограничена, но потребности намного больше. Много обращаются и в частном порядке, жены военных кадровых, которые хотят приобрести вот эти накидки. Но мы их не продаем», - отметил Сергей Майоров, руководитель Союза отцов Новосибирской области.

Видеовесточки долетают нечасто, но такие благодарности особенно бережно хранят.

«Выражаем огромную благодарность за оказанную вами помощь, за высланные нам 15 комплектов термонакидок, ваша помощь очень важна для нас! Победа будет за нами!», - уверены российские военнослужащие.

Сотрудники швейной мастерской рассказывают, теперь для них это больше, чем просто работа.

«У меня находится зять на службе, отдает получается долг, земляки. Знаем, что это все для наших ребят, помогаем, ждем, надеемся!» - говорит Земфира Темирова.

Благодаря обратной связи от бойцов и находчивости конструкторов, изделие быстро удалось сделать многофункциональным. Так использовать его можно не только как накидку от тепловизора, но и как каремат для ночевки в холодных окопах и блиндажах, а так же, благодаря вот таким ручкам, как носилки для транспортировки раненных.

Благодаря поддержке неравнодушных удалось арендовать дополнительные площади и закупить оборудование. В планах не только увеличить объем выпуска накидок, но и разработать новые изделия, которые помогут выполнять боевые задачи легче и безопаснее.

Подготовили Надежда Котормус, Ирина Елагина и Николай Баранов.

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