Центральную площадь Берна оцепили из-за подозрительного мужчины на авто

На данный момент остаются закрытыми центральная площадь и прилегающие к ней улицы Берна.

© Видео: @spreiter, Twitter © Фото: @spreiter, Twitter

В городе Берн в Швейцарии полиция оцепила центральную площадь города из-за подозрительного мужчины на автомобиле.

Также стало известно, что из нескольких зданий, находящихся на центральной площади, эвакуировали людей.

Мужчина на автомобиле, который вел себя подозрительно, был замечен местной полицией около здания Федерального собрания. Чем именно мужчина привлек внимание полицейских, пока остается неизвестным.

Очевидцы публикуют кадры с центральной площади Берна, где произошел инцидент.

На данный момент мужчина уже задержан и доставлен в полицейский участок. Кроме того, сообщается, что на данный момент сама площадь и прилегающие к ней улицы полностью закрыты. Также ограничено движение общественного транспорта.