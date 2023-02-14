В стране и мире Песков назвал филигранной работу российских спасателей в Турции и Сирии Вероника Волосунова По его словам, российские спасатели достойно проделали свою работу и страна гордится ими. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Спасатели РФ показали себя на высшем уровне при оказании помощи пострадавшим от землетрясений Турции и Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Они высоко держат флаг нашего МЧС. Это спасательная служба, которая давно демонстрирует филигранную работу. Мы все ими гордимся», - сказал пресс-секретарь президента России. Ранее стало известно о завершении работы российских спасателей в Сирии и Турции, которые одними из первых прибыли на места бедствий. Экспертное мнение и аналитика