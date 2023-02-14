Песков назвал филигранной работу российских спасателей в Турции и Сирии
По его словам, российские спасатели достойно проделали свою работу и страна гордится ими.
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Спасатели РФ показали себя на высшем уровне при оказании помощи пострадавшим от землетрясений Турции и Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Они высоко держат флаг нашего МЧС. Это спасательная служба, которая давно демонстрирует филигранную работу. Мы все ими гордимся», - сказал пресс-секретарь президента России.
Ранее стало известно о завершении работы российских спасателей в Сирии и Турции, которые одними из первых прибыли на места бедствий.