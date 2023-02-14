В МЧС России заявили о завершении поисково-спасательных работ в Турции и Сирии

Решение принято в связи с привлечением тяжелой техники на места бедствий.

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Спасатели РФ приняли решение закончить поисково-спасательные работы в Турции и Сирии, которые серьезно пострадали от землетрясений, и вывести группировки МЧС из регионов. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

«Проведение поисково-спасательной операции завершается. К разбору завалов привлечена тяжелая техника. В этой связи президентом РФ принято решение о выводе группировки МЧС России», - сказал Куренков.

Ранее посол Сирии назвал Москву центром гуманизма всего мира за помощь жертвам землетрясения. В то время, как на призыв о помощи Турции откликнулось более 70 стран, Сирии направила помощь только Россия.