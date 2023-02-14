ТАСС: бывший президент Киргизии Атамбаев освобожден из тюрьмы

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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев освобожден из колонии. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в окружении.

«Освобожден сегодня, сейчас собираемся ехать домой», - приводит агентство слова представителя семьи экс-главы республики.

Напомним, Алмазбеку Атамбаеву было назначено наказание в виде лишения свободы по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Первомайский районный суд Бишкека в 2020 году приговорил Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам колонии. Впоследствии Верховный суд Киргизии направил уголовное дело на новое рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам.

В 2006 году Азизу Батукаеву был назначен приговор в виде 16 лет и 8 месяцев лишения свободы за организацию беспорядков в колонии пригорода Бишкека. Тогда были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов, а также два сотрудника парламента.