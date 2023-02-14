Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога

Все регионы страны окрасились в красный цвет почти одновременно.

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Сигналы сирены раздаются на Украине с самого утра. Об этом стало известно из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Практически одновременно все регионы страны окрасились в красный цвет. Первый сигнал воздушной тревоги прозвучал в 10.11 (мск).

Россия приняла решение наносить удары по инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту, который одобрили страны Запада. С того момента сигналы сирены звучат на Украине регулярно. Под прицелом находятся объекты энергетики, промышленности, военного управления и связи.