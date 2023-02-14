Российские военные передали более 2,5 тонны продовольствия пострадавшим от землетрясения в Сирии

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Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили жителям Сирии, пострадавшим от землетрясения, продукты питания и предметы первой необходимости.

Гуманитарная акция прошла в мечети Зен Аль Аптдин в городе Алеппо. Россияне передали в организацию «Благотворение и милосердие» свыше 2,5 тонны продуктов. Это макароны, мука, тушенка и крупы.

«Мы можем за один день приготовить горячую пищу более чем на 1,5 тысячи человек. После приготовления мы развозим еду по районам, где расположены временные центры размещения пострадавших от землетрясения», - рассказал глава организации «Благотворение и милосердие» Ияд Абазид.

Российские военные по указанию министра обороны Сергея Шойгу участвуют в ликвидации последствий землетрясения. Они помогают разбирать завалы в пострадавших сирийских городах. К работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц техники. Развернуты пункты выдачи гуманитарной помощи, люди получают продукты и предметы первой необходимости.

Подробнее о том, как Россия помогает пострадавшей от землетрясения Сирии, рассказал в сюжете «Звезды» корреспондент Константин Исаев.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов