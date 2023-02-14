Армия Армия Армия

Российские военные передали более 2,5 тонны продовольствия пострадавшим от землетрясения в Сирии

10:45 14.02.2023
В составе гумпомощи макароны, мука, говяжья тушенка, пшенная и гречневая крупы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили жителям Сирии, пострадавшим от землетрясения, продукты питания и предметы первой необходимости.

Гуманитарная акция прошла в мечети Зен Аль Аптдин в городе Алеппо. Россияне передали в организацию «Благотворение и милосердие» свыше 2,5 тонны продуктов. Это макароны, мука, тушенка и крупы.

«Мы можем за один день приготовить горячую пищу более чем на 1,5 тысячи человек. После приготовления мы развозим еду по районам, где расположены временные центры размещения пострадавших от землетрясения», - рассказал глава организации «Благотворение и милосердие» Ияд Абазид.

Российские военные по указанию министра обороны Сергея Шойгу участвуют в ликвидации последствий землетрясения. Они помогают разбирать завалы в пострадавших сирийских городах. К работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц техники. Развернуты пункты выдачи гуманитарной помощи, люди получают продукты и предметы первой необходимости.

Подробнее о том, как Россия помогает пострадавшей от землетрясения Сирии, рассказал в сюжете «Звезды» корреспондент Константин Исаев.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:43 В стране и мире
В МЧС России заявили о завершении поисково-спасательных работ в Турции и Сирии
10:52 В стране и мире
Видео
Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел в Турцию с гуманитарной помощью
09:58 В стране и мире
Видео
ФСБ пресекла организацию незаконного пребывания иностранцев в Московском и Липецком регионах
08:37 Армия
Видео
Экипажи ударных вертолетов ВКС РФ продолжают громить украинские позиции в зоне СВО
07:28 В стране и мире
МЧС: российские спасатели обнаружили 150 тысяч долларов под завалами дома в Турции
Популярное
Упавший возле койки Саакашвили попал на камеры наблюдения в палате
Актер Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству о замене наказания на принудительные работы
Посольство США призвало американцев покинуть Россию
Трещину в земле шириной более 200 метров в турецком Хатае сняли с коптера
Видео
Путин: на хамство нужно отвечать принципом «с волками жить - по-волчьи выть»
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.