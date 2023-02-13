Глава Израиля сообщил, что страна находится на грани конституционного и социального коллапса

Он также обратился к правительству с призывом услышать просьбы протестующих.

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Во время специального обращения к нации по причине массовых протестов против проекта реформы юридической системы президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство Нетаньяху прислушаться к протестующим, поскольку власть не может быть парализована в стране.

«Никакая власть не может быть парализована», - заявил Герцог.

Герцог добавил, что правительству стоит «услышать крик боли» протестующих.

Напомним, многотысячные протесты в Греции продолжаются с начала января. Их спровоцировала юридическая реформа Ярива Левина, которая предполагает ограничение полномочий Высшего суда справедливости в ситуациях, связанных с законами и другими решениями правительства. Кроме того, после ее проведения кабинет министров сможет контролировать отбор судей.

Протестующие и организаторы национальной забастовки считают, что принятие реформы будет угрожать демократическим ценностям страны. Согласно опросу от 11 февраля «12 канала», более 60% хотели бы не принимать реформу или хотя бы отложить ее. Первое чтение должно состояться сегодня в понедельник.