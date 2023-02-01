Экс-посол США в Москве Салливан заявил, что Россия останется крупным игроком в мире

Джон Салливан признал, что Россия не лишилась статуса сверхдержавы на фоне санкций, и выразил обеспокоенность ростом напряженности в зоне украинского конфликта, сравнив его с ситуацией в Северной Ирландии.

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Вопреки западным санкциям Россия остается ключевым игроком на международной арене и сохранит свое положение в будущем. Об этом заявил бывший американский посол в Москве Джон Салливан на встрече со студентами Центра исследований по Евразии, России и странам Восточной Европы Джорджтаунского университета.

«Будет ли Россия иметь значение? Безусловно. Будут ли она крупным игроком? Да», - приводит ТАСС ответ Салливана на вопрос студента, изучающего русский язык, о статусе России.

В продолжение разговора дипломат затронул тему русского языка.

«Тратите ли вы время впустую, изучая русский язык? Совершенно нет. Трудный ли это язык? Я знаю по своему собственному опыту, что чрезвычайно», - отметил Салливан и признался, что «очарован русской культурой», и «любит Россию».

На встрече была затронута и ситуация в зоне украинского конфликта. По мнению Салливана, «насилие в этом регионе не прекратится», как не прекращается насилие в Северной Ирландии. Дипломат считает, что Украина еще долго будет «гораздо большей, зияющей раной в плане насилия на европейском континенте».