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Подразделение капитана Зубкова удержало занятые позиции, уничтожили более 10 украинских боевиков

00:00 14.02.2023
Подразделение капитана Зубкова смогло удержать занятые позиции и создать условия для дальнейшего продвижения ВС России. При этом было уничтожено порядка 10 украинских националистов. Лейтенант Монахов сумел при минометном обстреле корректировать огонь артиллерии, благодаря чему был ликвидирован взводно-опорный пункт и до 15 националистов.
Подразделение капитана Зубкова удержало занятые позиции, уничтожили более 10 украинских боевиков
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах и героизме российских военнослужащих в ходе проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Капитан Сергей Зубков

Подразделение под командованием капитана Сергея Зубкова прорвало оборону националистов при наступлении на стратегически важном рубеже. Также подразделению удалось закрепиться на позициях и удержать их до подхода основных сил.

Националисты дважды контратаковали район в попытке выбить мотострелков с занятых ими позиций. Они применяли минометный и артиллерийский огонь против российских военнослужащих.

Обороняясь, капитан Сергей Зубков с подчиненными уничтожили более десятка украинских боевиков в ближнем бою. Также капитан Зубков лично корректировал огонь артиллерии по позициям националистов. Как итог - понеся потери, противник вынужден был отступить.

Решительность и профессиональное управление вверенным подразделением капитана Сергей Зубкова позволили выполнить поставленную задачу. Вместе с тем, были созданы предпосылки для дальнейшего успешного продвижения ВС РФ.

© Минобороны России

Лейтенант Дмитрий Монахов, старший офицер батареи самоходно-минометного взвода

Лейтенант Дмитрий Монахов корректировал артогонь по позициям украинских националистов при наступлении наших военнослужащих. Также он вел контроль огневого поражения противника.

Он организовал маскировку поста корректировки огня и правильно определял точки прицеливания, своевременно передавая координаты объектов противника. В бою при ответном минометном обстреле Дмитрий попал под вражеский огонь. Однако, рискую жизнью, он продолжил корректировать огонь артиллерии.

Благодаря профессиональным навыкам лейтенанта Дмитрия Монахова позиции украинских националистов своевременно подвергались ударам артиллерии ВС РФ. В результате был уничтожен взводно-опорный пункт противника и до 15 националистов благодаря полученным от лейтенанта Монахова координатам.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. 

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