Подразделение капитана Зубкова удержало занятые позиции, уничтожили более 10 украинских боевиков

© Минобороны России

Капитан Сергей Зубков

Подразделение под командованием капитана Сергея Зубкова прорвало оборону националистов при наступлении на стратегически важном рубеже. Также подразделению удалось закрепиться на позициях и удержать их до подхода основных сил.

Националисты дважды контратаковали район в попытке выбить мотострелков с занятых ими позиций. Они применяли минометный и артиллерийский огонь против российских военнослужащих.

Обороняясь, капитан Сергей Зубков с подчиненными уничтожили более десятка украинских боевиков в ближнем бою. Также капитан Зубков лично корректировал огонь артиллерии по позициям националистов. Как итог - понеся потери, противник вынужден был отступить.

Решительность и профессиональное управление вверенным подразделением капитана Сергей Зубкова позволили выполнить поставленную задачу. Вместе с тем, были созданы предпосылки для дальнейшего успешного продвижения ВС РФ.