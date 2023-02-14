Подразделение капитана Зубкова удержало занятые позиции, уничтожили более 10 украинских боевиков
Подразделение капитана Зубкова смогло удержать занятые позиции и создать условия для дальнейшего продвижения ВС России. При этом было уничтожено порядка 10 украинских националистов. Лейтенант Монахов сумел при минометном обстреле корректировать огонь артиллерии, благодаря чему был ликвидирован взводно-опорный пункт и до 15 националистов.
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах и героизме российских военнослужащих в ходе проведения специальной военной операции.