В Ярославской области произошел взрыв на резервной нитке магистрального газопровода
МЧС России сообщает, что открытого горения нет, газ выгорел.
© Видео: ЯРНОВОСТИ, Вконтакте © Фото: ЯРНОВОСТИ, Вконтакте
В Ярославской области произошел взрыв на резервной нитке магистрального газопровода.
На опубликованном очевидцами видео видно, как языки пламени с места взрыва тянутся к небу.
Согласно сообщению МЧС РФ, в Мышкинском районе Ярославской области произошел разрыв газопровода, диаметр которого составляет примерно 1 метр. Также сообщается, что газ выгорел, открытого горения нет.