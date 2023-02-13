Украинские боевики выпустили по Стаханову две ракеты из РСЗО HIMARS

Со стороны Украины на город Стаханов обрушились две ракеты РСЗО HIMARS.

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Массированной атаке украинских националистов подвергся город Стаханов в Луганской народной республике. Вечером в понедельник 13 февраля на город обрушились две ракеты РСЗО HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.10 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - сообщил Telegram-канал представительства.

Ранее сообщалось, что в период с 6 по 12 февраля шесть населенных пунктов ЛНР пострадали от обстрела украинских боевиков, в том числе ударов с применением РСЗО HIMARS - было выпущено 11 ракет. В результате вражеских атак погиб один мирный житель, еще восемь человек, в том числе ребенок, получили ранения.