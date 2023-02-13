Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор «банде амазонок»

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В Ростове-на-Дону вынесли приговор «банде амазонок» - одной из самых кровавых в истории современной России. На ее счету десятки жестоких преступлений. Большую часть из них организовали и совершили женщины. Отсюда и название. Преступники не щадили даже детей, убивая порой ради продуктов и одежды. Пять лет назад участникам банды уже выносили приговор, но совершенных ими преступлений было так много, что пришлось проводить еще один процесс.

Этого дня участники одной из самых жестоких банд за всю историю современной России ждали шесть лет. Инесса Тарвердиева, глава так называемых «амазонок», меряет шагами камеру в зале суда. Спустя несколько минут конвой приводит ее дочь Викторию. Затем Анастасию Синельник. Ее муж Сергей уже на скамье подсудимых. В ожидании приговора заключенные практически не общаются.



Убийства, покушения, посягательства на жизнь сотрудников полиции, разбой, шесть десятков краж, незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. И наконец, убийства детей. Список преступлений «амазонок» настолько велик, что судить их пришлось дважды. И точку в истории одной из самых кровавых банд современной России ставят здесь, в Ростовском областном суде.

В зале суда Людмила Борцова. В 2012 году бандиты ограбили ее дом. Теперь пенсионерка понимает, что чудом осталась жива.

«Мне повезло, что меня не было дома. Я просто устала и в эту ночь я не пришла домой. Если бы была дома, меня не было в живых, как и других, даже детей не жалели, убивали», - рассказала пенсионерка.

Инесса Тарвердиева, кажется, помнит все детали многочисленных преступлений. В 2012 году в Новочеркасске бандиты разбили окно стоматологии. Ждали милиционеров, которые приедут на вызов. Целью было завладеть их оружием.

Банда 10 лет орудовала на юге России. Летом 2009-го убийство семьи командира нижегородского спецназовца Дмитрия Чудакова прогремело на всю страну. Мужчину с супругой, 11-летней дочерью и 7 -летним сыном расстреляли в машине, когда Чудаковы возвращались из отпуска домой. Бандитов искали четыре года. Гражданский муж Инессы Тарвердиевой при задержании был убит. В декабре 2017-го четверых участников банды приговорили, дали от 16 до 21 года заключения. Но следствие вскрыло новые эпизоды.



Наряду с ранее доказанными преступлениями банды Инессы Тарвердиевой и ее соучастников установлено, что они причастны еще к 16 убийствам, четырем покушениям на убийства, восьми разбоям, 60 кражам, хищению и незаконному обороту оружия, совершенным в Ставропольском крае, Ростовской области и Республике Калмыкия в период с 1998 по 2013 год.

Больше всего времени у судьи уходит на перечисление нарушенных бандитами статей уголовного кодекса. Инессу Тарвердиеву приговаривают к 25 годам колонии общего режима. Это максимальное наказание, предусмотренное для женщин.

Те же 25 лет, но в колонии строгого режима проведет Сергей Синельник. Бывший сотрудник милиции снабдил бандитов служебной рацией, а еще шпионил для них, передавая последние данные о ходе расследования. Еще один фигурант, Анастасия Синельник, получила 24 года лишения свободы. Приговор всем понятен, но вот Инесса Тарвердиева решает выступить в защиту своей дочери.

«Считаю приговор суровым, так как моя дочь действовала исключительно по принуждению», - заявила обвиняемая.

Но у суда другое мнение - и Виктория Тарвердиева отправляется в колонию на 25 лет. Осужденные должны будут компенсировать потерпевшим моральный вред и имущественные потери. По закону у участников банды есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор.