Мишустин: трассу М-12 от Москвы до Казани откроют до конца 2023 года

В дальнейшем трассу продлят до Екатеринбурга и Тюмени. Она станет частью международного транспортного коридора «Россия».

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На строительство трассы М-12, которая пройдет от Москвы до Казани, а в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени, будет выделено еще 30 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Министр добавил, что открыть движение до Казани планируется до конца 2023 года. Трасса М-12 станет частью международного транспортного коридора «Россия» и в условиях санкций окажет положительное влияние на развитие торговых связей со странами Азии. Контролировать эффективность использования выделенных средств поручено Министерству транспорта.

В декабре 2022 года были открыты первые участки трассы М-12 во Владимирской и Свердловской областях. Президенту России Владимиру Путину не удалось присутствовать лично, но он смог присоединиться по видеосвязи. Путин согласился с инициативой назвать М-12 «Восток», а транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока - «Россия».

Тринадцатого декабря того же года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство трассы будет завершено в 2024 году. Выделенные 30 млрд рублей как раз помогут сократить сроки работ и досрочно ввести в эксплуатацию участок трассы в Московской области, сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.