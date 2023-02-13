Корреспондент «Звезды» показал, как правильно двигаться по обстреливаемой Шипиловке

Военный корреспондент Игорь Лапик побывал в Шипиловке в Луганской Народной Республике, где идут ожесточенные бои с вооруженными формированиями Украины.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В ясную погоду украинские боевики выпускают в небо дроны, поэтому нужно придерживаться определенных правил, которые увеличивают шансы на выживание. В частности, необходимо следить за небом и постоянно находиться в движении. Военный корреспондент «Звезды» Игорь Лапик побывал в селе Шипиловка и рассказал об обстановке.

«Всегда может прилететь, откуда этого не ждешь. Сейчас погода ясная, светит солнышко, это очень опасно, потому что враг сразу же поднимает в небо квадрокоптеры свои. Нужно постоянно двигаться, мы постоянно в движении, нельзя останавливаться ни на секунду здесь», - объяснил Лапик.

Также корреспондент рассказал и показал, как бойцы выстроили эшелонированную оборону и дают отпор украинским боевикам, а наша артиллерия подавляет огневые точки противника.

Виктор Петрович оказался единственным жителем Шипиловки, который остался в селе, несмотря на боевые действия. Мужчина поблагодарил российских военных за помощь продовольствием.

Ранее Минобороны показало, как артиллеристы огнем из гаубиц Д-30 уничтожили засевших в укрытиях украинских боевиков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов