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Двое из троих школьников, пострадавших при нападении в петропавловской школе, в реанимации

Вероника Волосунова
11:51 13.02.2023
Сегодня утром на школьников напал девятиклассник с ножом и топором. Одному из них оказали медпомощь и отпустили домой.
Двое из троих школьников, пострадавших при нападении в петропавловской школе, в реанимации
© Фото: Андрей Станавов, РИА Новости
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Пострадавших сегодня утром при нападении школьников в казахстанском Петропавловске перевели в реанимационное отделение. Об этом сообщило агентство «Казинформ» со ссылкой на врачей.

«Двоим пострадавшим потребовалась экстренная госпитализация. Пациенты в срочном порядке взяты в операционную, под наркозом произведена хирургическая обработка ран, проведен ряд необходимых диагностических мероприятий, консультации профильных специалистов», - сообщили врачи детской больницы Северо-Казахстанской области агентству.

В понедельник в петропавловской школе девятиклассник напал на двоих мальчиков и девочку с топором и ножом. Согласно предварительной информации, он состоял на психиатрическом учете. Оружие ему удалось пронести в сумке, которые охранники не проверяют. Юношу задержали, уголовное дело заведено. 

Медики отметили состояние двоих школьников в реанимации как стабильное. Третьему пострадавшему была оказана медпомощь и назначено амбулаторное лечение.

На прошлой неделе подростки с молотками устроили драку в челябинской школе. Сначала конфликт хотели разрешить «на кулаках», но некоторые пришли не с пустыми руками.

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