Politico: ЕС рассматривает санкции против четырех банков РФ

Ограничения также коснутся импорта российских товаров в Европу, которые используются в строительной и военной сферах.

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Евросоюз рассматривает включение четырех банков РФ в список новых антироссийских санкций. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.

«Новые финансовые санкции против четырех российских банков», - следует из публикации.

Согласно информации от собеседников издания, ЕС рассматривает запрет на импорт в Европу российской резины и битума, а также отдельных товаров, используемых в том числе в сфере строительства.

Новые ограничения могут коснуться и экспорта электронных компонентов, которые применяют в военных целях. Российский бриллианты пока остаются под вопросом - чиновники не ответили, будут они включены в новый пакет санкций или нет.

Персональный список санкций ждет расширение. В него планируется включить около 130 организаций и лиц, которые предложили Польша, Германия, Франция, Страны Балтии и другие государства. Среди них могут оказаться представители российского военного командования, чиновники, назначенные Россией на должности (на новых территориях), журналисты, работающие на российские государственные СМИ. Новый пакет антироссийских санкций постоянные представители стран ЕС будут обсуждать в среду.

Санкции ЕС против РФ ввели еще в 2014 году. С того момента их регулярно продлевают каждые полгода. Изначально предполагалось ослабить финансовый, энергетический и оборонный сектора России. Однако в реальности антироссийские санкции повлияли на экономику всего мира. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что России удалось успешно справиться с давлением ЕС, и даже назвал экономику страны «хорошей». После начала проведения СВО Евросоюз принял еще девять пакетов антироссийских санкций и продолжает вводить новые.