В Запорожской области нашли очередной схрон с боеприпасами

Боеприпасы были спрятаны в специальном тайнике из обломков спиленных деревьев в окрестностях села Терпение.

© Видео: Пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области © Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области

Сотрудники кинологической службы полиции выявили еще один схрон с боеприпасами в окрестностях села Терпение Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Запорожской области.

Искать тайник помогали служебные собаки Терри и Гоша. Боеприпасы нашли под обломками спиленных деревьев.

«Из тайника правоохранители изъяли: гранатомет РШГ, две противотанковые мины, 180 патронов калибра 5,45, четыре выстрела для подствольного гранатомета и тротиловые шашки общей массой 4 500 граммов», - добавили в ведомстве.

На место сразу вызвали взрывотехников Росгвардии, которые приняли решение перевезти боеприпасы в безопасное место и уничтожить их.

О том, кто организовал тайник, еще неизвестно. Может быть возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 222 УК России, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

Ранее крупный схрон с оружием в гаражном кооперативе был найден в Энергодаре. Правоохранители нашли три автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1, около полутора тысяч патронов калибра 5,45 мм, а также форму украинских боевиков.