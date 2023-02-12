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США собираются обучить итальянцев противостоять «дезинформации» из России

Анна Назайкина
09:51 12.02.2023
В конкурсе, который проводит дипмиссия США в Италии, одним из приоритетных направлений программ было объявлено противостояние «дезинформации».
США собираются обучить итальянцев противостоять «дезинформации» из России
© Фото: Fabio Frustaci, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Американское посольство в Италии объявило конкурс на разработку инициатив по взаимодействию в сфере культуры. В частности, проекты должны помочь итальянцам бороться с «дезинформацией», якобы поступающей со стороны России и Китая. RT изучил описание тендера.

В конкурсе, который проводит дипломатическое представительством США в Италии, одним из приоритетных направлений было названо противостояние «дезинформации».

«Предложения в этой области должны повышать осведомленность целевой аудитории касательно дезинформации со стороны России и Китайской Народной Республики и укреплять способность ей противостоять или содействовать борьбе с дезинформацией, которая подрывает веру в верховенство демократии», - приводит издание выдержку из документа.

Ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты и их союзники в Европе действуют в худших традициях колониализма. По мнению дипломата, в Вашингтоне хотят превратить весь мир в свой «задний двор».

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