The Telegraph: в Лондоне обсуждают планы по производству британского оружия на Украине

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Высокопоставленные представители оборонной промышленности Великобритании обсуждают со своими коллегами в Киеве планы по производству вооружения на Украине. Они рассматривают возможность создания совместных предприятий. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что другие европейские оборонные компании тоже ведут переговоры с Украиной. При этом в Великобритании хотят стать первыми, кто подпишет соответствующие контракты.

«Любая сделка, вероятно, будет рассматриваться как значительное укрепление отношений Великобритании с Украиной», - говорится в публикации.

В Минобороны Великобритании и канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака отказались комментировать изданию эту информацию. Там заявили, что речь идет о вопросах взаимодействия оборонных предприятий.

Напомним, недавно украинский президент Владимир Зеленский посетил ряд европейских стран с целью заполучить военные самолеты. Вскоре после этого неназванный британский министр сказал газете inews, что у них «нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить».