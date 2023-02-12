Около 10 тысяч человек приняли участие в центральном старте «Лыжни России» в Химках

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Около десяти тысяч человек приняли участие в центральном старте всероссийской массовой гонки «Лыжня России», который состоялся накануне на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в подмосковных Химках. Среди них были спортсмены и любители в возрасте от 9 лет и старше.

Для всех участников была подготовлена одна дистанция – 10 километров. Победители и призеры забегов получили подарочные сертификаты на покупку спортинвентаря. Кроме того, прошел двухкилометровый карнавальный забег. Его участники были в образах любимых героев и персонажей.

Мероприятие посетили помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин, зампредседателя Госдумы Борис Чернышев, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

«Я вижу очень много людей, они любят спорт, он является важной частью их жизни. Важно, что на старт вышли не только профессиональные спортсмены, но и дети, пожилые люди. И становятся на лыжи они не только сейчас, это норма их жизни», - отметил Матыцин.

Отметим, «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Она является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.