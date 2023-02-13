Капитан Мощенко уничтожил крупнокалиберный пулемет, расчет ПТУР и множество националистов

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Капитан Алексей Мощенко, заместитель командира мотострелковой роты

Капитан Алексей Мощенко действовал в составе подразделения, оборонявшее один из населенных пунктов. Украинские националисты при поддержке тяжелой бронированной техники превосходящими силами предприняли попытку выбить наших военнослужащих с занимаемых позиций. Боевики применяли огонь артиллерии и минометов.

Грамотно управляя подчиненными, капитан Мощенко в бою уничтожил расчет ПТУР, крупнокалиберный пулемет, две единицы техники иностранного производства и большое количество живой силы противника.

Проявленные мужество и смелость капитана Алексея Мощенко позволили уничтожить наступавшего противника и не дать ему прорвать рубеж обороны подразделений ВС РФ, а также избежать гибели личного состава.

Ранее в Минобороны рассказывали о подвигах младшего сержанта Валерия Капичникова и сержанта Сергея Фролова. Военнослужащие Расчет Капичникова уничтожил две самоходные артиллерийские установки врага. Нанося систематические удары, были уничтожены пять боевых бронированных машин и до 20 человек личного состава националистов.

Фролов, доставляя боеприпасы в освобожденный населенный пункт, с отделением вступил в бой с националистами. В итоге атаку противника была отражена, его живой силе и технике был нанесен существенный урон.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.