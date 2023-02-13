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Капитан Мощенко уничтожил крупнокалиберный пулемет, расчет ПТУР и множество националистов

00:00 13.02.2023
Мотострелковый полк Жумабаева сумел занять высоту и организовать оборону, ликвидировав до 50 националистов, два танка, две БМП и два арткорректировщика. Подчиненные Мощенко уничтожили расчет ПТУР, крупнокалиберный пулемет и множество украинских боевиков.
Капитан Мощенко уничтожил крупнокалиберный пулемет, расчет ПТУР и множество националистов
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах и героизме российских военнослужащих в ходе проведения специальной военной операции.

© Минобороны России

Гвардии подполковник Артур Жумабаев, командир мотострелкового полка

Вверенный гвардии подполковнику Артуру Жумабаеву мотострелковый полк проводил наступательную операцию по занятию стратегически важной высоты. Бойцы действовали в одном из контролируемом украинскими националистами населенных пунктов.

Несмотря на усиленную оборону противника, подразделениями полка был установлен контроль над высотой. Под личным руководством гвардии подполковника Жумбаева мотострелки уничтожили два танка, две боевые машины пехоты и множество противотанковых комплексов иностранного производства, два артиллерийских корректировщика и до 50 боевиков.

Заняв высоту, Артур организовал устойчивую оборону занятых позиций. Стремясь вернуть утраченные позиции под свой контроль, националисты предприняли попытки прорвать организованную гвардии подполковником Жумабаевым оборону.

Было отражено пять атак противника. Подразделения полка под непрерывным минометным огнем националистов нанесли контрудар. Это позволило создать условия для перехвата инициативы. Противник был лишен возможности продолжать наступательные действия. При удержании обороны среди личного состава полка потерь допущено не было.

© Минобороны России

Капитан Алексей Мощенко, заместитель командира мотострелковой роты

Капитан Алексей Мощенко действовал в составе подразделения, оборонявшее один из населенных пунктов. Украинские националисты при поддержке тяжелой бронированной техники превосходящими силами предприняли попытку выбить наших военнослужащих с занимаемых позиций. Боевики применяли огонь артиллерии и минометов.

Грамотно управляя подчиненными, капитан Мощенко в бою уничтожил расчет ПТУР, крупнокалиберный пулемет, две единицы техники иностранного производства и большое количество живой силы противника.

Проявленные мужество и смелость капитана Алексея Мощенко позволили уничтожить наступавшего противника и не дать ему прорвать рубеж обороны подразделений ВС РФ, а также избежать гибели личного состава.

Ранее в Минобороны рассказывали о подвигах младшего сержанта Валерия Капичникова и сержанта Сергея Фролова. Военнослужащие Расчет Капичникова уничтожил две самоходные артиллерийские установки врага. Нанося систематические удары, были уничтожены пять боевых бронированных машин и до 20 человек личного состава националистов.

Фролов, доставляя боеприпасы в освобожденный населенный пункт, с отделением вступил в бой с националистами. В итоге атаку противника была отражена, его живой силе и технике был нанесен существенный урон.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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