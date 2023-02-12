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Дорога к технологическому суверенитету: в чем суть изобретений ученых, награжденных Путиным

Станислав Иващенко
20:38 12.02.2023
Именно эти открытия лауреатов премии в области науки и инноваций за 2022 год, окажут существенное влияние на экономическую стабильность и обороноспособность страны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Действовать нелинейно, работать на опережение, создать и вывести в кратчайшие сроки критически важные технологии на новый уровень. Такие задачи в День российской науки президент Владимир Путин поставил перед лучшими умами страны - молодыми учеными, которые уже сейчас своими разработками и изобретениями приближают страну к технологическому суверенитету.

Пять лауреатов, которых на неделе в Кремле наградил глава государства, - это сотрудники отечественных научных институтов, авторы новейших исследований и разработок.

Темы их работ - сокращение токсичных выбросов в атмосферу, добыча супервязкой нефти, прогнозирование таяния льдов в Арктике - обычному человеку понять непросто. Но именно эти открытия повлияют на экономическую стабильность и обороноспособность страны.

О том, как прошла встреча Владимира Путина и пяти российских ученых в Кремле, и какие новшества представили лауреаты премии в области науки и инноваций за 2022 год - смотрите в репортаже Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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