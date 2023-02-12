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Полет протяженностью в 100 лет: какой путь прошла отечественная гражданская авиация

Полина Яикова
20:15 12.02.2023
В четверг, 9 февраля, гражданская авиация России отметила знаковое событие - сто лет со дня образования отрасли.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Вековой юбилей на этой неделе отметила российская гражданская авиация. «Крылья Родины», благодаря которым необъятные российские земли становятся чуть ближе. Первая регулярная линия Москва - Нижний Новгород открылась в 1923 году. Первые рейсы были на знаменитую ярмарку.

«Два с половиной часа вместо 16-ти по железной дороге. Плата - 120 миллионов рублей в один конец. Бесплатно - до восьми килограммов груза, за деньги - до 25-ти», - так рекламировала себя компания «Добролет».

Летали на немецких «Юнкерсах» и только в хорошую погоду, ориентируясь по железной дороге. Радиосвязи не было, навигационных приборов - тоже.

А дальше - уже в мае 1929 года в небо поднялся первый отечественный серийный пассажирский самолет АНТ-9 конструкции Андрея Туполева. Он вмещал девять кресел из плетеного камыша, рядом с каждым - открывающееся окно. А в 1955-ом, спустя всего 10 лет после войны, на крыло встал реактивный Ту-104.

Сегодня, несмотря на санкции и ограничения в полетах, российская авиация продолжает развиваться. Президент Владимир Путин на неделе поздравил работников отрасли с профессиональным праздником, заявив, что государство будет и дальше уделять большое внимание развитию гражданского воздушного флота и открытию новых маршрутов.

И сейчас работа кипит на всех профильных заводах. Разрабатывается и производится целая линейка отечественных пассажирских самолетов нового поколения: Superjet и импортозамещенный Superjet New, широкофюзеляжный Ил-96, среднемагистральный МС-21, и созданный для труднодоступных районов Ил-114-300. К торжественной дате открыли и новый модернизированный аэропорт «Новый Уренгой».

Как российская гражданская авиапромышленность развивается под беспрецедентным давлением со стороны стран Запада и на какие отечественные проекты стоит обратить внимание - смотрите в сюжете Полины Яиковой для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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