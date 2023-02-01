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В Александровском дворце Царского Села открыли Зал с горкой после двухлетней реставрации

Павел Кутаренко
Елизавета Потейчук
21:15 01.02.2023
С горки катались сначала дети Николая I, а затем его внуки и правнуки.
В Александровском дворце Царского Села открыли Зал с горкой после двухлетней реставрации
© Фото: ТРК "Звезда"
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В музее-заповеднике «Царское Село» после реставрации торжественно открыли еще один интерьер Александровского дворца. Двери распахнул так называемый Зал с горкой. Именно там любили весело проводить время дети русских императоров.

Опробовать горку в деле не разрешают по понятным причинам. Это все-таки главный экспонат одного из самых красивых парадных залов Александровского дворца, построенного по проекту Джакомо Кваренги. Тем более, как нам признались, горка не очень то и скользит.

Ставить горки во дворцах придумали именно русские императоры. Эту соорудили в Царском селе в 40-х годах 19-го века. С нее катались сначала дети Николая I, а затем его внуки и правнуки. При Николае II этот зал стал «парком аттракционов» - помимо горки здесь были велосипеды и даже мини-автомобиль, на котором царевич Алексей «гонял» по анфиладам. Но в Великую Отечественную дворец заняли немцы, за время оккупации они выкрали и уничтожили практически все его убранство. Восстановление зала с катальной горкой завершили только сейчас, причем никаких данных о размерах горки не было.

Горка точь-в-точь, как была при императорах - из ясеня, боковины затянуты холстом, высота - 4,5 метра, протяженность - 8,5. Здесь смогли восстановить и все интерьеры зала: роскошную люстру, камин, наборный паркет, отделку стен из искусственного мрамора, что придумал сам Кваренги. Задача реставрации - вернуть сюда особую, личную атмосферу.

«Мы хотели показать личное пространство семьи последнего императора - со всеми особенностями, с атмосферой тепла, уюта, взаимной привязанности, любви к своим детям - такое очень на кончиках пальцев ощущение добра, света», - говорит директор ГМЗ «Царское село» Ольга Таратынова.

Удалось установить, что в зале с катальной горкой были еще и три клетки с попугаями. Возможно, их вернут сюда, чтобы максимально «оживить» экспозицию. Такова идея восстановления интерьеров всего Александровского дворца - последней резиденции последней императорской семьи. К примеру, в личных покоях Николая II и его супруги даже стоят живые цветы - точно те же, что были здесь когда-то, как будто хозяева недавно вышли.

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