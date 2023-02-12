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Захарова поинтересовалась, когда пройдет саммит НАТО по статье Херша о «Северных потоках»

Семен Лавров
00:30 12.02.2023
Официальный представитель МИД РФ отметила, что в статье Херша о «Северных потоках» достаточно фактов, подтверждающих его версию, и задалась вопросом об экстренном саммите альянса по данной теме.
Захарова поинтересовалась, когда пройдет саммит НАТО по статье Херша о «Северных потоках»
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова задалась вопросом, почему не проводится экстренный саммит НАТО после статьи журналиста Сеймура Херша о том, что теракт на российских газопроводах «Северный поток-1» и Северный поток-2» организован Вашингтоном.

«Тут фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами. Так когда же соберётся экстренный саммит НАТО для разбора ситуации?», - написала она в Telegram.

Захарова также напомнила, что представители альянса неоднократно выдвигали необоснованные обвинения в адрес России, не предъявляя при этом никаких достоверных оснований.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил предположение, что статья Херша повлечет за собой последствия для стран Запада. Он считает, что после этого им будет сложно продолжать делать вид, что они непричастны к диверсии.

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