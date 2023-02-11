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В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция, посвященная второму молодежному форуму «Герои Отечества»

Сергей Лебедев
04:24 11.02.2023
На ней рассказали о том, как идет работа по подготовке к проведению форума.
В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция, посвященная второму молодежному форуму «Герои Отечества»
© Фото: Sergey Smirnov, GlobalLookPress
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В пресс-центре информационного агентства «Интерфакс – Северо-Запад» в Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция, посвященная II Петербургскому молодежному историческому форуму «Герои Отечества». На ней была открыта регистрация участников форума. Также партнеры и организаторы рассказали о том, как идет работа по подготовке к проведению мероприятия.

В пресс-конференции принял участие и автор форума Владислав Курбатов. Он рассказал, что второй форум «Герои Отечества» состоится в мае этого года в Санкт-Петербурге. Его основной темой станет 320-летие со дня основания города, сотрудничество между Северной столицей и другими регионами России. В рамках мероприятия пройдет конкурс исследовательских и проектных работ и фотоконкурс «Невская перспектива», тематические слеты, экскурсии и дискуссионные площадки. Участники форума смогут принять участие в создании документального фильма и разработке онлайн-платформы, на которой будут доступны материалы, посвящённые героям Отечества.

«В 2023 году форум будет отличаться прежде всего тематикой – мы решили посвятить его 320-летнему юбилею нашего любимого города Санкт-Петербурга, а также его связи с другими регионами России. Также отмечу, что программа форума будет реализовываться по шести тематическим направлениям и будет включать в себя разные сферы жизни Петербурга», – отметил Владислав Курбатов.

В форуме примут участие молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет, представители исторического сообщества, а также представители общественных и образовательных организаций, государственных и муниципальных органов власти. Его программа включает в себя исторические лекции, мотивационные встречи, выступления спикеров, исторические игры, мастер-классы, дискуссионные площадки, тематические экскурсии и фотоконкурс.

Форум реализуется за счет грантовой поддержки Росмолодежи. Он является победителем Всероссийской премии «Больших Перемен» и Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Также Форум «Герои Отечества» вошел в полуфинал Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

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