Песков заявил, что Россия пока не планирует переговоры Путина и Байдена

Он подчеркнул, что достичь целей СВО сейчас более приоритетная задача, чем возможные переговоры двух лидеров.

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

РФ пока не планирует проводить переговоры между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом, сейчас важнее думать о достижении целей спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет, у нас главная цель - продолжение специальной военной операции, главная цель - это выполнить наши задачи», - подчеркнул он.

Также Песков отметил, что новый пакет помощи Украине от США ведет к эскалации конфликта. Тем не менее, по словам пресс-секретаря, баланс сил не изменится.