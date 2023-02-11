В Челябинской области родители умершей в больнице девочки обвинили врачей в халатности

Родители 8-летней Софии заявили, что хотят не столько возмездия, сколько того, чтобы подобное не повторилось с другими.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Жительница Челябинской области обвинила в халатности врачей, не сумевших спасти ее дочь. Восьмилетняя девочка умерла в больнице Озерска. По словам родителей, она заболела простудой. Высокая температура держалась неделю, назначенные лекарства не помогали, и школьницу забрала скорая. В медучреждении ей становилось только хуже, начали неметь ноги, и появилась одышка, но персонал мер не принимал. Так говорит мать ребенка. Медики свою вину отрицают.

Рассказ женщины прерывается рыданиями. Татьяна Анисимова выходит в прямой эфир возле больницы города Озерск Челябинской области. На глазах у родителей скончалась их 8-летняя дочь. Убитая горем мать обвиняет в безразличии врачей.

За неделю до смерти у 8-летней Софии поднялась температура. Участковый врач поставил диагноз - ОРВИ, выписал противовирусное и антибиотики. Шесть дней девочка лечилась дома, стало только хуже. На скорой ребенка доставили в больницу.

Татьяна вспоминает: в приемном покое дочь угасала на глазах, но врачи успокаивали, советовали растирать девочке ноги. По словам мамы, только когда София посинела, стала задыхаться, начались судороги - ребенку стали оказывать медицинскую помощь.

«Реанимации не было, побежали звонить, когда она сделала последний вздох, закатила глаза, сказала "мама, я не хочу умирать" и умерла. Они побежали за реанимацией, в детской больнице нет реанимации», - рассказал отец девочки Дмитрий Анисимов.

Согласно заключению, София скончалась от отека мозга. После смерти родители девочки обратились в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Причинение смерти по неосторожности».

«В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также проведена экспертиза по установлению причины смерти. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем Следственного управления», - заявил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Челябинской области Владимир Шишков.

Пока уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица из числа медперсонала. Рассказать свою версию случившегося журналистам озерские медики отказались. Сославшись на занятость, бросили трубку. По словам юристов, уголовные дела, связанные с медициной, расследуются долго, требуются многочисленные экспертизы.

«Если в дальнейшем эксперты дадут заключение о том, что врачи виноваты, что-то не так сделали или вообще не сделали, и пациент скончался, их привлекут к ответственности, дело направят в суд. Последнее время суд достаточно жесток по приговорам. С большей долей вероятности будет наказание в виде лишения свободы на сроком 3-5 лет. Практика идет по пути того, что стали назначать реальные лишения свободы», - сказал адвокат Владислав Подшибякин.

Родители Софии говорят, что хотят не столько возмездия, сколько того, чтобы подобное не повторилось с другими.