Конструктор Спирин доказал возможность стрельбы из замороженного автомата

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Сбалансированный автомат 6П67 остался в полностью боевом состоянии даже после заморозки в камере с температурой в -66°C. Такой суровый эксперимент был проведен в эфире программы «Военная приемка».

Сначала оружие находилось в специальном помещении, где его вморозили в лед. Через несколько часов его достали, залили внутрь дополнительную воду и произвели несколько выстрелов. Автомат прекрасно справился с такими испытаниями, подытожил главный конструктор направления стрелково-пушечного вооружения завода им. Дегтярева Роман Спирин.

«Вот видите, даже в таких экстремальных условиях оружие подтвердило свою надежность», - заявил Спирин.

Существует два вида таких сбалансированных автоматов - 6П67 в калибре 5,45 мм и 6П68 в калибре 7,62 мм. Они отличаются от обычных автоматов наличием специальной балансирующей системы, которая практически полностью гасит отдачу при стрельбе.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Сбалансированный автомат» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске журналисты покажут, на что способны автоматы 6П67 и 6П68 и подвергнут их самым жестоким испытаниям.