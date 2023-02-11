Власти Аргентины начали отзывать ВНЖ у россиян, уехавших после рождения ребенка

Ранее Буэнос-Айрес не разрешил въезд в страну нескольким беременным россиянкам, обвинив их в «родильном туризме».

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Аргентинская миграционная служба стала приостанавливать и отменять действие вида на жительство у граждан Российской Федерации, которым предоставили ВНЖ через рождение детей, но не оставшихся жить в Аргентине. Об этом директор службы Флоренсия Кариньяно рассказала C5N.

Напомним, что ранее Буэнос-Айрес не разрешил въезд в страну нескольким беременным гражданкам РФ, которые, как утверждалось, прилетели в страну, чтобы получить гражданство, родив ребенка в Аргентине.

«То, что мы делаем, это приостанавливаем вид на жительство тех россиян, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребенок - аргентинец, но при этом провели больше времени за пределами, чем внутри», - приводит телеканал слова Кариньяно.

Как отмечается, когда суд будет рассматривать возможность гражданства Аргентины для россиянина, миграционная служба сообщит, что вид на жительство был приостановлен, потому что физлицо провело в Аргентине месяц и больше не возвращалось.