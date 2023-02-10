Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 19 тысяч

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Количество жертв землетрясений в Турции достигло почти 19 тысяч, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«По последним данным, в десяти пострадавших от катастрофы провинциях погиб 18 991 человек. Пострадавших - 75 523», - сказал глава государства в ходе брифинга.

Напомним, что сегодня утром сообщалось о том, что число жертв достигло 18 343. Также Guardian утверждал, что в общей сложности в результате мощных подземных толчков на территории Турции и Сирии погибли свыше 21 тыс. человек.

Днем стало известно, что в турецком Хатае из-под завалов достали тела гражданки Российской Федерации и ее ребенка. Впоследствии утверждалось, что глава семьи был обнаружен также без признаков жизни.